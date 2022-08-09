В Міноборони України зробили заяву по вибухам в окупованому Криму [ Редагувати ]
Міноборони України не може встановити причину займання на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому росією Криму. Не виключається провокація.
Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.
"Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - розповіла вона.
За її словами, факт пожежі може бути використаний росією в інформаційній війні.
"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК", - додала Маляр.
Нагадаємо, 9 серпня в Криму пролунали вибухи на авіабазі "Саки". В Новофедорівці, дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.
по темі
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, яким запровадив нову відзнаку "За оборону України" для українських захисників
російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Запорізького району за допомогою артилерії
Стало відомо про нові успіхи Збройних сил України, зокрема морських піхотинців та артилеристів в війні проти рф
російські солдати намагаються втекти з поля бою, але за це їх розстрілюють свої військові
В результаті вибухів на авіабазі в Криму постраждали не менше п'яти осіб, одна людина загинула