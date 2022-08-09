Міноборони України не може встановити причину займання на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому росією Криму. Не виключається провокація.

Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - розповіла вона.

За її словами, факт пожежі може бути використаний росією в інформаційній війні.

"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК", - додала Маляр.

Нагадаємо, 9 серпня в Криму пролунали вибухи на авіабазі "Саки". В Новофедорівці, дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.