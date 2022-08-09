В Чернігівській області правоохоронці відшукали схрон зброї, яка була розташована близько до кордонів з Білоруссю. Про це повідомляє на сторінці Державної прикордонної служби України.

За даними правоохоронців, відпрацьовуючи місцевість поблизу до кордонів з Білоруссю, було знайдено ворожу зброю. У Ріпкинській громаді, в лісосмузі було знайдено дерев'яний ящик, в якому була наступна зброя:

понад 1600 набоїв калібру 5,45 міліметра

одну реактивну протитанкову гранату РПГ-22

одну реактивну протитанкову гранату РПГ-26

корпус гранати Ф-1 без запалу

три корпуси гранат РГД-5 без запалу

один підствольний гранатомет ГП-25

Також у схованці знайшли дві протитанкові міни та форму військових рф. Вилучену зброю перевірять на справність та передадуть на потреби ЗСУ.