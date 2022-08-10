Війська рф намагалися відновити наступ на напрямку Донецьк-Піски, бойові дії тривають. Війська противника також атакували на напрямках мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка. В результаті боїв зазнали втрат і відійшли.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.