Війська рф намагалися відновити наступ на лінії Донецьк-Піски - Генштаб [ Редагувати ]
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Війська рф намагалися відновити наступ на напрямку Донецьк-Піски, бойові дії тривають. Війська противника також атакували на напрямках мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка. В результаті боїв зазнали втрат і відійшли.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. До 11 серпня планується проведення першого етапу спільного оперативно-тактичного навчання з бойовою стрільбою Збройних сил РФ і Республіки Білорусь. Зберігається загроза нанесення противником ракетних і авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.
- На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії поблизу Сеньківки Чернігівської області.
- На Харківському напрямку зафіксовані обстріли з танків, ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементіївка, Руські Тишки, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине.
- З метою поліпшення тактичного становища ворог вів наступальні бої в напрямку Ветеринарне-Уди, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Тривають бойові дії за напрямком Байрак-Гусарівка.
- На Слов'янському напрямку війська рф обстріляли райони Великої Комишувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини.
- На Краматорському напрямку окупанти здійснювали артилерійські обстріли неподалік Сіверського, Григорівки, Верхньокам'янського, Сидорового та Райгородка.
- На Бахмутському напрямку російські військові здійснювали обстріли зі ствольної, реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Івано-Дар'ївка, Покровське, Зайцеве, Кодема, Бахмутське, Соледар, Яковлівка і Вершина. Також наносилися авіаційні удари силами штурмової та армійської авіації поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцева та Вершини.
- Ворог зробив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське – спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар, але без успіху.
- На Авдіївському напрямку зафіксовані обстріли біля Мар'їнки, Авдіївки, Пісків, Первомайського, Невельського, Петровського, Нетайлового та Красногорівки. Ворожі літаки штурмової авіації діяли біля Красногорівки та Мар'їнки.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Константинопольське, Новомихайлівка, Мала Токмачка, Великомихайлівка, Павлівка, Володимирівка, Шевченко, Пречистівка, Велика Новосілка, Бурлацьке та Малі Щербаки. Завдали авіаударів біля Павлівки, Вугледара та Новосілки.
- На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного.
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