Їхнє гасло "Воля або смерть". З ним чеченці ідуть у бій поряд з українськими побратимами. Адже доля цього народу співзвучна з нашою. Це понад 400 років боротьби проти російського колоніалізму - за право жити на своїй землі. З перших днів російсько-української війни, ще вісім років тому, чеченські добровольці взяли зброю, щоби допомагати українцям протистояти окупантам. І нині вони на передовій. Чому вважають цю війну своєю? Розповість Ольга Жидецька.

В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с россией. На непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций.

Ці пророчі слова першого президента незалежної чеченської республіки Ічкерія Джохара Дудаєва прозвучали у далекому 1995-му. Відтоді справдилися багато його передбачень. І чеченцям, які одними з перших постраждали від російських імперських апетитів, але не змирилися з втратою власної державності, гостро відгукнувся біль українців.

Від перших днів російсько-української війни у 2014-му до оборонців нашої держави долучилося два чеченських батальйони. І нині вони на передовій.

Адам Окуєв, керівник добровольчого батальйону ім. Дудаєва:

Хочу заверить украинцев, что настоящие чеченцы сегодня защищают Украину. В том числе в составе батальйона им. Джохара Дудаева и в других подразделениях. Мы воевали и будем воевать за Украину до конца. Разом до перемоги!

Після російського реваншу у другій чеченській війні багато чеченців, що не погодилися поступитися волею, виїхали за кордон. І нині вони долучаються до різних підрозділів Збройних сил України. Наприкінці липня оголошено про створення ще одного чеченського батальйону у складі Іноземного легіону. Мотивація у всіх добровольців дуже чітка, цю війну вони вважають своєю.

И мы уверены, что если все народы, которые были ущемлены всех прав с российской империей, если они объединятся, то есть реальный шанс сломать хребет этому злостному нарушителю путину, и истребить, стереть с лица земли всю эту империю.

Первое, это показать кавказцам, что россия здесь совершает преступление, что агрессия против Украины, она абсолютно неоправданна. Второе, это чтобы очистить имя чеченского народа, которое пытается очернить россия.

Чеченці, що воюють в Україні, наголошують - не мають нічого спільного з так званими кадирівцями. Режим, що вкорінився у Чечні, вони вважають окупантським.

Мы приехали сюда для того, чтобы украинскому народу и всему миру доказать, что не все чеченцы дышат в затылок кадырову. Не все чеченцы согласны с его действиями и не все чечнцы поддерживают кадырова.

Гасло чеченських добровольців - історичний девіз республіки Ічкерія "Маршо я Iожалла", у перекладі - "Воля або смерть". Такий, як мали українські борці за свободу у 20-му столітті. Ціну цих слів добре усвідомлюють чеченські захисники нашої держави.

Адже їхня підтримка України дуже дратує офіційний Грозний. Рамзан кадиров відкрито погрожує воякам та оголосив винагороду - півмільйона доларів - за голови керівників підрозділів.

В любой момент, если я попаду сегодня в плен, если украинского солдата еще можно обменять, меня никто не обменяет. Меня сразу же в первые часы начнут пытать, надо мной будут издеваться. У меня нет уже шага назад, нет пути назад.

Чеченська діаспора підтримує Україну і з-за кордону. Виходить на мітинги у європейських столицях.

Іліяс Муса, чеченський активіст у Копенгагені:

Чеченская делегация, представляющая свободную Ичкерию, солидрана с братским украинским народом, и участвуя здесь, мы показываем, что абсолютное большинство чеченцев на стороне братского свободолюбивого украинского народа.

Також діаспора збирає гуманітарну допомогу. Зокрема, спільнота в Норвегії, де мешкає син убитого чеченського президента Аслана Масхадова - Анзор, відряджає до України вантажі медзасобів, ковдри, каски та бронежилети.

Анзор Масхадов, чеченський активіст:

Я вижу поддержку всех людей, потому что люди поняли, что путин грозит не чеченцам, не только украинцам, он грозит всему человечеству. Поэтому человечество открыло глаза, и поэтому пошла такая поддержка по всему миру.

У міжнародній єдності проти кремлівського режиму зла та героїчному спротиві українського народу чеченці бачать шанс і для своєї батьківщини. Тож щиро роблять усе, щоби наблизити нашу перемогу та власну свободу.

Іслам Белокієв, речник батальйону імені Шейха Мансура: