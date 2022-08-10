Хлопкі, які гарантують колаборантам від'ємну присутність. Потужний партизанський рух на тимчасово окупованих територіях - це сила, не менш потужна і загрозлива для росіян, аніж "Хаймарси". Бо ворожих солдатів цивільні люди труять. А зрадників партизани ліквідують. В містах розклеюють патріотичні листівки, які деморалізують рашистів. Більше про українське підпілля - розповість Каріна Вакарєва.

На захоплених територіях розгорнувся масштабний рух опору. Українці ліквідовують колаборантів, підривають склади з боєприпасами та психологічно тиснуть на ворожу армію.

З перших днів повномасштабної війни люди виходили на мітинги та голіруч зупиняли танки. Розвішували українські прапори, а російські викидали, як ось цей хлопчик із Маріуполя.

Увидели вот это. Ху**ю вот такую. Тряпку половую. У нас в городе. И решили, на*** она нам тут нужна. Сняли по-мужски. Насс*** на нее. Полетела.

Суботній ранок у Херсоні. Його спокій розриває раптовий вибух. Автівку колаборанта Євгена Соболєва - підірвали. У минулому чоловік очолював найбільшу в Україні виправну колонію. Коли рашисти захопили місто, він дозволив окупантам зробити на її території склад із продуктами. Зрадник "зливав" всю інформацію про місцевих посадовців та змушував засуджених копати для орків траншеї.

Подошла, по возможности стала его тянуть, вытаскивать из машины, бить руками по огню, чтобы хоть как-то вытащить из машины.

А це підірвана автівка ще одного херсонського колаборанта Дмитра Савлученка. Його партизани "ліквідували" наприкінці червня. І подібних "хлопків" на окупованих територіях більшає.

Ми знаємо, що орки полюбляють міцні алкогольні напої. Спеціально для них ми підготували ось такі бандерівські смузі. "За Бучу", "За Кременчук".

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:

Всі ці дії, вони дуже, скажемо так, зупиняють ту частину населення, які думають, можливо їм все-таки можна працювати з орками, чи погоджуватися на посади, які вони пропонують. Це дуже стримуючий фактор.

Замість "хліба з сіллю" - куля в голову. Такого прийому на українській землі загарбники точно не чекали.

Херсонське підпілля працює. Херсонське підпілля продовжує боротися. Ми поширюємо листівки.

І поширення таких антиросійських листівок деморалізує ворога. Українці психологічно тиснуть на росіян - погрожують вбити окупантів та пропонують викуп за голову зрадників.

Каждый пособник россиян неизбежно будет ликвидирован. Единственный шанс для вас - это бегство сейчас. Завтра будет уже поздно. Бердянск непременно будет освобожден. Слава Украине!

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:

Фактично 100% підтримка населення нашого є, а орків - навпаки. Тобто, вони розуміють, що на кожному кроці є люди, які їх ненавидять.

Українське підпілля нині - один із рушіїв успішної боротьби проти російських окупантів.

Українці на окупованих територіях не хочуть брати російський паспорт. В Херсоні вже пропонують 10 тисяч рублів російських, тільки візьміть паспорт - люди відмовляються тотально. І росіяни вже роблять фейкові черги, але і це в них не виходить.

Мелітопольські партизани теж сприяють діям українських військових. Вони знищують залізничні об'єкти, затримують логістику противника та щиро радіють провалам росіян. Ось красномовна реакція на удар ЗСУ по військовій базі рашистів.

Погнали братики! Оуууууу! Есть!! Уууууу!

Володимир Жемчугов, який заснував партизанський рух на Луганщині ще у 2014-му, зміг провести десятки успішних операцій.

Володимир Жемчугов, луганський партизан, Герой України:

Все почалося просто з самозахисту. Тому що "російський мір" прийшов до нас в Луганську область в обличчі бандитів, які грабували, вбивали. Просто був звичайний бандитизм.

Головне правило будь-якого партизана, переконаний Володимир - дотримуватись безпеки та бути обачним.

Володимир Жемчугов, луганський партизан, Герой України:

Телефон, он самий главний помічник партизана, але він самий главний зрадник.

У цій війні рух опору має два головних завдання: розвідка і збір достовірних даних.

Михайло Жирохов, історик:

Я не побоюсь цього слова, десь 90% цілей, які вразила українська артилерія під час бойових дій на Чернігівщині - це були люди, які передавали координати цих цілей і втрати росіян були максимальні.

Та знищення колаборантів. І як виявилось - сучасним партизанам обидва під силу.

Во время вечерней проверки вы недосчитались двух человек. Вот они. Эти двое слили всю информацию о вас. Так вот, ожидайте привет от партизан. Совсем скоро для вас наступит украинская ночь.

Американський інститут дослідження війни констатує - масова діяльність українського руху опору не дозволяє росії втілити плани з приєднання захоплених територій Півдня.