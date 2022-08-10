У Маріуполі окупанти почали надсилати жителям СМС-повідомлення про набір на "службу". Про це повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

Так, жителі отримують нібито пропозиції роботи у "новому підрозділі".

В міськраді зазначили, що насправді людей просто збирають та відправляють на фронт, як це робили й в окупованому Донецьку.

Це свідчить про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати по своїм пропаганд-каналам. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції.

У міськраді закликали маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від окупантів.