У Маріуполі окупанти влаштували мобілізацію: жителі отримують від росіян СМС [ Редагувати ]
У Маріуполі окупанти почали надсилати жителям СМС-повідомлення про набір на "службу". Про це повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.
Так, жителі отримують нібито пропозиції роботи у "новому підрозділі".
В міськраді зазначили, що насправді людей просто збирають та відправляють на фронт, як це робили й в окупованому Донецьку.
Це свідчить про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати по своїм пропаганд-каналам. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції.
У міськраді закликали маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від окупантів.
Виїжджайте з міста та не воюйте на боці тих, хто приніс в наш дім війну.
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