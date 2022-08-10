Amnesty International: співзасновник покинув організацію через незгоду зі звітом про ЗСУ [ Редагувати ]
Співзасновник шведської ланки Amnesty International Пер Вестберг оголосив, що йде з організації через незгоду зі звітом про Збройні сили України. Про це повідомило видання Svenska Dagbladet.
Я належу до організації вже майже шістдесят років. З важким серцем через заяви Amnesty щодо війни в Україні я закінчую свою довгу і плідну співпрацю.
Пер Вестберг став співзасновником шведської Amnesty у 1960-х роках.
по темі
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що якби росія справді хотіла закінчення війни, то не стягувала б зараз резерви на український південь
Речник МЗС Олег Ніколенко заявив про те, що заклик посольства росії до страти бійців полку "Азов" не відрізняє російських дипломатів від військових їхньої країни
У четвер, 28 липня, президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва
Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив про те, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році
У США оголосили про введення чергових санкції проти 100 високопосадовців у Білорусі, причетних до підриву демократії всередині країни