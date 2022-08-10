Але на Запоріжжі існує загроза більша, за фейковий референдум. Кілька днів поспіль окупанти обстрілювали Енергодар і територію атомної станції. На АЕС - є пошкодження.

За інформацією Енергоатому, станція близька до блекауту. Там наполягають: навколо ЗАЕС необхідно створити п'ятикілометрову демілітаризовану зону. А російські війська - мають покинути її територію. Ситуація на АЕС - без перебільшення - хвилює весь світ. Бо всі розуміють, росія - використовує ядерний шантаж.

Чи готовий Захід запровадити проти росії нові санкції? Адже зараз - якраз в 77 річницю бомбардування Нагасакі - світ знову як ніколи близький до атомної катастрофи.

Хвилина мовчання зі скорботою про 75 тисяч загиблих. І випущені у небо - сотні голубів.

У Нагасакі мешканці міста, політики та верхівка країни разом згадують найтрагічнішу сторінку в історії Японії, яка 77 років тому постраждала від ядерної атаки.

Фуміо Кушіда, прем'єр-міністр Японії:

Хоч це і складно, наша країна рухається шляхом досягнення світу без ядерної зброї. З цією метою Японія дотримується своїх трьох принципів денуклеаризації та докладе зусиль, щоб поєднати реальність нинішнього непростого безпекового середовища з нашим ідеалом світу без ядерної зброї.

Зараз світ, як ніколи відтоді, близький до чергової ядерної катастрофи. Росія погрожує Заходу і обстрілює атомну станцію в Запоріжжі.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН:

Я вважаю, що це момент, коли ризик ядерного зіткнення повертається. Це те, про що ми забули протягом десятиліть. Будь-яка атака на атомну станцію - це самогубство. Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ в усіх його зусиллях щодо створення умов для стабілізації станції.

Занепокоєння та заклики до росії - у ці дні звучать і з Брюсселя.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань безпеки:

ЄС засуджує військову діяльність росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування росією міжнародними нормами.

Проте в Києві впевнені - одними закликами тут не обійдешся. Потрібна мова сили, яку росія розуміє - тобто санкції щодо атомної галузі росії. Відмова від будь-якої співпраці та купівлі ядерного палива у рф.

Володимир Зеленський, президент України:

Росія не зважатиме на слова і занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста й усієї атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і памʼятати, що Запорізька АЕС найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа - це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС - це шість енергоблоків.

Заклик до ЄС запровадити ядерні санкції у ці дні від Володимира Зеленського прозвучав кілька разів. Та на заході - у розпалі сезон відпусток. Найближче засідання міністрів закордонних справ країн ЄС заплановане на 30 серпня. Та й тоді навряд чи на такий крок там наважаться.

Роланд Фроденштайн, віцепрезидент аналітичного центру Globsec:

Досягти консенсусу у цьому питанні країнам членам буде практично неможливо. Тому вони або відкладуть ядерні санкції на потім, або це будуть якісь схожі домовленості, які ми маємо щодо нафти - де в принципі всі згодні, але є безліч винятків для певних країн, в першу чергу для Угорщини.

"Росатом" зараз саме будує в Угорщині нову атомну електростанцію. Про схожу співпрацю з "Росатомом" домовлялась і Франція, але французька влада може й інших партнерів знайти, там санкції не блокуватимуть. Ускладнює ситуацію і той факт, що п'ять країн-членів ЄС наразі мають електростанції, які залежать від російського ядерного палива.

Роланд Фроденштайн, віцепрезидент аналітичного центру Globsec:

Це Болгарія, Чехія, Словаччина, Фінляндія та Угорщина. Угорщина тут виділяється, бо як показує попередній досвід затвердження санкцій, вона не поступиться ні на міліметр. І Угорщина не лише імпортує ядерне паливо та має атомну електростанцію, збудовану "Росатомом", але й планує замовити в "Росатому" кілька нових реакторів.

Зараз ЄС імпортує з росії близько 10% ядерного пального - частка не така й велика.

Олена Абрамович, кореспондентка: