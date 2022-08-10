Ядерна загроза: президент України вимагає від ЄС нових санкцій [ Редагувати ]
Але на Запоріжжі існує загроза більша, за фейковий референдум. Кілька днів поспіль окупанти обстрілювали Енергодар і територію атомної станції. На АЕС - є пошкодження.
За інформацією Енергоатому, станція близька до блекауту. Там наполягають: навколо ЗАЕС необхідно створити п'ятикілометрову демілітаризовану зону. А російські війська - мають покинути її територію. Ситуація на АЕС - без перебільшення - хвилює весь світ. Бо всі розуміють, росія - використовує ядерний шантаж.
Чи готовий Захід запровадити проти росії нові санкції? Адже зараз - якраз в 77 річницю бомбардування Нагасакі - світ знову як ніколи близький до атомної катастрофи.
Хвилина мовчання зі скорботою про 75 тисяч загиблих. І випущені у небо - сотні голубів.
У Нагасакі мешканці міста, політики та верхівка країни разом згадують найтрагічнішу сторінку в історії Японії, яка 77 років тому постраждала від ядерної атаки.
Фуміо Кушіда, прем'єр-міністр Японії:
Хоч це і складно, наша країна рухається шляхом досягнення світу без ядерної зброї. З цією метою Японія дотримується своїх трьох принципів денуклеаризації та докладе зусиль, щоб поєднати реальність нинішнього непростого безпекового середовища з нашим ідеалом світу без ядерної зброї.
Зараз світ, як ніколи відтоді, близький до чергової ядерної катастрофи. Росія погрожує Заходу і обстрілює атомну станцію в Запоріжжі.
Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН:
Я вважаю, що це момент, коли ризик ядерного зіткнення повертається. Це те, про що ми забули протягом десятиліть. Будь-яка атака на атомну станцію - це самогубство. Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ в усіх його зусиллях щодо створення умов для стабілізації станції.
Занепокоєння та заклики до росії - у ці дні звучать і з Брюсселя.
Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань безпеки:
ЄС засуджує військову діяльність росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування росією міжнародними нормами.
Проте в Києві впевнені - одними закликами тут не обійдешся. Потрібна мова сили, яку росія розуміє - тобто санкції щодо атомної галузі росії. Відмова від будь-якої співпраці та купівлі ядерного палива у рф.
Володимир Зеленський, президент України:
Росія не зважатиме на слова і занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста й усієї атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і памʼятати, що Запорізька АЕС найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа - це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС - це шість енергоблоків.
Заклик до ЄС запровадити ядерні санкції у ці дні від Володимира Зеленського прозвучав кілька разів. Та на заході - у розпалі сезон відпусток. Найближче засідання міністрів закордонних справ країн ЄС заплановане на 30 серпня. Та й тоді навряд чи на такий крок там наважаться.
Роланд Фроденштайн, віцепрезидент аналітичного центру Globsec:
Досягти консенсусу у цьому питанні країнам членам буде практично неможливо. Тому вони або відкладуть ядерні санкції на потім, або це будуть якісь схожі домовленості, які ми маємо щодо нафти - де в принципі всі згодні, але є безліч винятків для певних країн, в першу чергу для Угорщини.
"Росатом" зараз саме будує в Угорщині нову атомну електростанцію. Про схожу співпрацю з "Росатомом" домовлялась і Франція, але французька влада може й інших партнерів знайти, там санкції не блокуватимуть. Ускладнює ситуацію і той факт, що п'ять країн-членів ЄС наразі мають електростанції, які залежать від російського ядерного палива.
Роланд Фроденштайн, віцепрезидент аналітичного центру Globsec:
Це Болгарія, Чехія, Словаччина, Фінляндія та Угорщина. Угорщина тут виділяється, бо як показує попередній досвід затвердження санкцій, вона не поступиться ні на міліметр. І Угорщина не лише імпортує ядерне паливо та має атомну електростанцію, збудовану "Росатомом", але й планує замовити в "Росатому" кілька нових реакторів.
Зараз ЄС імпортує з росії близько 10% ядерного пального - частка не така й велика.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Не великі і суми грошей, як кремль отримує віз заходу внаслідок ядерної співпраці. Проте для Заходу це більше репутаційне питання. І певні країни уже зараз почали переналаштовувати свої атомні станції на паливо від інших постачальників, не чекаючи на санкції від Брюсселя.
по темі
Жінки, діти, пенсіонери, люди з інвалідністю. Усі вони - змушені були залишити свої домівки на Донеччині. У Кропивницькому їх першими зустрічають волонтери й надають необхідну допомогу.
Воєнні злочини не мають строку давності. А відповідальність за них несе і командир, і виконавець. У разі засудження воєнних злочинців Міжнародним кримінальним судом - їх можуть ув'язнити до 30 років або довічно.
Вона потрапила під обстріл росіян, коли просто гуляла на вулиці зі своїм маленьким сином. У мить найбільшої небезпеки - мама закрила собою дитину.
У заручниках росія тримає тисячі українців. Зокрема, захисників "Азовсталі". Бійців "Азову", прикордонників, морпіхів, нацгвардійців, медиків... Героїв, чиї імена знає вся країна. І вся Україна сподівається на їхнє повернення. А особливо їхні родичі. Мами, дружини, сестри.
Аби бодай якось закріпитися на окупованих територіях, зважаючи на потужний партизанський рух та активність ЗСУ, росіяни почали готувати там псевдореферендум. Відбуватиметься він під дулами автоматів. Буквально.
Хлопкі, які гарантують колаборантам від'ємну присутність. Потужний партизанський рух на тимчасово окупованих територіях - це сила, не менш потужна і загрозлива для росіян, аніж "Хаймарси". Бо ворожих солдатів цивільні люди труять.