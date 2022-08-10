У середу, 10 серпня, у аеропорту Парижа "Шарль-де-Голль" пролунали постріли. Про це повідомляє Le Figaro.

Інцидент стався близько о 9:30 за київським часом. В терміналі 2F правоохоронці застрілили чоловіка з ножем, який нібито агресивно поводився.

Проявивши холоднокровність, співробітники поліції нейтралізували сьогодні вранці в аеропорту Шарль-де-Голль загрозливу людину зі зброєю.

Зазначається, що чоловік деякий час турбував охоронців, після чого останні викликали на допомогу прикордонну поліцію. Загиблий став поводитись більш агресивно, погрожуючи їм ножем.

За словами фотографа видання AFP, перед пострілом правоохоронці зробили декілька попереджень чоловікові, однак він продовжив направлятися з ножем у їх бік.