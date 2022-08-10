ЗСУ завдали удару по мосту в районі Каховської ГЕС [ Редагувати ]
У середу, 10 серпня, ЗСУ завдали удару по мосту в районі Каховської ГЕС на території тимчасово окупованої Херсонщини. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Наразі міст непридатний для використання.
Збройними Силами України знищено ще один склад боєприпасів в Новоолексіївці та командно-спостережний пункт БТГ в районі села Максима Горького. ЗСУ ударили по мосту в районі Каховської ГЕС, після чого міст став непридатним до використання.
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