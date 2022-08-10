Вночі на Харків знову прилетіли чотири ракети С-300

На Харків щоночі летять крилаті ракети, а вдень ворог дотягується до околиць та навіть середмістя важкою артилерією. Урагани, Смерчі, Піони, Іскандери та С-300 - харків'яни уже знають, як звучать усі види важкого озброєння, якими росіяни руйнують місто, села й селища, що опинилися на лінії фронту. У травні ЗСУ відігнали окупантів мало не до кордону, та ворог намагається знову наблизитися. Докладніше - наш матеріал із Харківщини.

Харківщина - палає. Найгарячіше - на північ від обласного центру, у бік державного кордону. Не спадає напруга і на Ізюмському напрямку - це південний схід області.

На півночі - тяжкі бої йдуть під окупованою нині Козачою Лопанню. Ворог намагається будь-що взяти Дементіївку - стратегічну висоту, з якої відкривається шлях на Харків. Люто обстрілюють Золочівську громаду та Печеніги. Проте ЗСУ тримають оборону і нищать склади із боєприпасами, яких росіяни вдосталь натягали до прикордонної Козачої Лопані.

В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської громади:

Знищена ще одиниця ворожої техніки. На території Золочівської громади ворожий танк, який не доїхав. Тут знаходиться ще одна ворожа БМП, яка також вигоріла, вигоріла вщент. Не залишилося майже нічого цілого. Ось ми бачимо ще одна спалена одиниця ворожої техніки. Слава ЗСУ, наші хлопці молодці!

Українські захисники - не віддають загарбнику ані метра української землі.

В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської громади:

Отак в посадках жили рашен свиньи. Устраювали собі палатки, хатки. Очередной танк, який не доїхав також до Драчівщини й був знищений нашими ЗСУ.

Українські війська потроху просуваються в бік Ізюму, відтискаючи російську армію. І мають певні успіхи. Росіянам не вдається захопити стратегічну Гусарівку під Балаклією. Є гарні новини...

Олексій Арестович, радник керівника Офісу президента України:

Довгеньке уже за нами. По некоторым данным. Как посмотреть строго на юг от Изюма, то все вот это - Долина, Довгеньке - вот это все было за противником недавно.

Російська армія на повну тероризує мирних мешканців - куди тільки може дотягтися - поливає вогнем... І застосовує усю наявну важку зброю. Урагани, Піони...

Ворог нищить інфраструктуру. Перед початком опалювального сезону мішенню окупантів стають харківські ТЕЦ. Днями поцілили в ту, яка забезпечує майже третину Харкова теплом і гарячою водою.

Ігор Терехов, міський голова Харкова:

Целенаправленно ведутся обстрелы агрессором наших ТЭЦ. Что говорит о том, что агрессоры, знаете, с таким ожесточением палят по нашим ТЭЦам для того, чтобы мы не смогли стабильно пройти отопительный сезон. Есть повреждения, значительные повреждения ТЭЦ. Мы сегодня работаем над их устранением.

І цієї ночі на Харків знову прилетіли чотири ракети С-300 з російського бєлгорода. Пошкодили готельно-ресторанний комплекс, котельню, медичну лабораторію, трамвайні колії та об'єкти критичної інфраструктури. За добу на Харківщині загинула одна людина, і ще п'ятеро отримали поранення.

Світлана Шекера, Подробиці, Тк Інтер, марафон "єдині новини"