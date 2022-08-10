Військові навчання китайської армії, які були розпочаті після візиту спікера Палати представників США на Тайвань, завершилися. КНР планує проводити біля острова регулярні патрулювання.

Про це повідомляє спікер командування Східного театру військових дій Китаю Ши І.

За його словами, Китай нібито успішно виконав всі завдання під час навчань, які почалися минулого тижня.

У той же час Народно-визвольна армія Китаю планує "регулярно організовувати патрулювання в Тайванській протоці". За словами Ши, дії Китаю будуть ґрунтуватися на ситуації навколо умовної лінії розмежування з Тайванем.

При цьому, за інформацією Bloomberg, станом на середу торгові судна, які слідують в порти Тайваню, вже відновили рух за раніше запланованими маршрутами.