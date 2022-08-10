Китай завершив військові навчання біля Тайваню і анонсував регулярні патрулі [ Редагувати ]
Військові навчання китайської армії, які були розпочаті після візиту спікера Палати представників США на Тайвань, завершилися. КНР планує проводити біля острова регулярні патрулювання.
Про це повідомляє спікер командування Східного театру військових дій Китаю Ши І.
За його словами, Китай нібито успішно виконав всі завдання під час навчань, які почалися минулого тижня.
У той же час Народно-визвольна армія Китаю планує "регулярно організовувати патрулювання в Тайванській протоці". За словами Ши, дії Китаю будуть ґрунтуватися на ситуації навколо умовної лінії розмежування з Тайванем.
При цьому, за інформацією Bloomberg, станом на середу торгові судна, які слідують в порти Тайваню, вже відновили рух за раніше запланованими маршрутами.
по темі
Китай готується провести "регулярні" військові навчання на сході від серединної лінії Тайванської протоки
Китай закликав авіакомпанії, що працюють в Азії, уникати польотів в районі Тайваню, де стартували військові навчання
Китайські військові проводять навчання із бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі
Сталева леді, яка у свої 82 є однією із найвпливовіших політиків Сполучених Штатів. То хто ж така Ненсі Пелосі? Дивіться у матеріалі Світлани Чернецької.
За вояжем Ненсі Пелосі туди у вівторок, без перебільшення, стежив весь світ. Але поїздка відбулася. Якою буде відповідь Китаю? Питання - відкрите... Єдине, вже зрозуміло - ця відповідь уже не буде блискавичною.