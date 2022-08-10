В Україні запустили чат-бот, у якому можна дізнатися про близьких у полоні [ Редагувати ]
Інформацію про військовополонених можна дізнатися за допомогою чат-боту у Telegram. Його створили Національне інформаційне бюро спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
У чат-боті потрібно надати необхідну особисту інформацію та повідомити ПІБ людини, долю якої намагаєтесь з’ясувати.
"Запит щодо полону" опрацьовується протягом 15 хвилин. Далі надаються найсвіжіші дані, які є у розпорядженні НІБ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інших відомств, а також Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
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