ТОВ "ГК Істейт", яке пов’язують із особою Геннадія Корбана, забудовує ділянку на набережній м. Дніпро попри заборону суду, який скасував дозволи на будівництво. Про це написав у своєму фейсбук блогер та громадський діяч Назар Приходько, посилаючись на судове рішення.

"Останнім часом люди кажуть, що нещодавно позбавлений громадянства України бізнесмен Геннадій Корбан не стільки зайнятий обороною Дніпра, скільки "захистом своїх активів в Україні".

Одна з таких історій нещодавно набула розголосу та отримала оцінку в суді. Так, ще у квітні 2021 року ТОВ "ГК Істейт", яке пов’язують із особою Геннадія Корбана, без проведення відкритого земельного аукціону отримало в оренду земельну ділянку у м. Дніпро по вул. Січеславській Набережній у районі буд.39 (кадастровий номер ділянки - 1210100000:03:328:0255) та розпочало будівництво чергової багатоповерхівки фактично на набережній міста. В подальшому, постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 04.08.22 року у справі 904/7138/21 скасовано незаконні рішення Дніпропетровської міської ради, якими Корбану передали цю доволі серйозну ділянку Дніпровської землі", - пише блогер.

За його словами, незважаючи на те що рішення суду набрало законної сили, будівництво продовжується і зараз, адже під час воєнного стану діє мораторій на проведення перевірок з боку державних органів з питань будівництва та землекористування і тільки Дніпропетровська міська рада в особі її мера Бориса Філатова могла б зупинити незаконне будівництво, але все йде як і йшло.

"За словами місцевих мешканців: "міські служби чекають поки багатоповерхівку побудують та передадуть землю повторно під фактичне розміщення самочинно збудованого будинку". Також кажуть, що "якщо Корбан ще будучи громадянином України та знаходячись на її території зміг організувати таку схему, то зараз, коли він поза межами України та фактично знаходиться поза зоною юрисдикції наших правоохоронців, йому взагалі нічого не заважає закінчити те, що розпочалося у 2021 році". Виходячи з цього, ані Корбану, ані пов’язаному з ним ТОВ "ГК Істейт" закон та рішення суду, що набрало чинності, не є обов'язковими. Що ж, з огляду на цю інформацію, мені цікава реакція всіх сторін: як правоохоронців, так і самого Геннадія Корбана", - зазначив Назар Приходько.