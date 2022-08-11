Росіяни за добу вбили понад 10 цивільних на Донеччині [ Редагувати ]
Джерело: Associated Press
Окупаційні війська росії продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу жертвами російської агресії в Донецькій області стали 11 осіб.
Про це повідомляється в Telegram-каналі очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донбасу: 6 в Бахмуті, 3 в Соледарі, 1 в Красногорівці і 1 в Авдіївці. Ще 8 людей отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 716 осіб, ще 1831 мирний житель отримав поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
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