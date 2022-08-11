На білоруському військовому аеродромі цієї ночі сталося загоряння техніки. Йдеться про аеродром "Зябровка", який Росія неодноразово використовувала для ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Міноборони Білорусі.

"10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її загоряння. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння", - стверджують у силовому відомстві РБ.

Варто відзначити, що, за інформацією білоруської моніторингової групи, інцидент стався в районі Зябровки близько 00:30 11 серпня.