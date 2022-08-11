Російські війська сьогодні вночі масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під атаки потрапив, зокрема, Нікопольський район, де було 120 "прильотів" та ще низку районів. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

Оновлено 08:59. Кількість жертв у Нікополі зросла до трьох.

"У Нікополі під завалами будинку рятувальники знайшли тіло загиблого громадянина 1941 року народження. Третя жертва нічних обстрілів району окупаційними військами РФ", - повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Таким чином, протягом ночі в Нікопольському районі загинуло троє людей, семеро постраждали, з них одна дитина.

"Російська армія атакувала чотири райони області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з "Градів". 120 прильотів!" - пише Резніченко.

За його словами, через обстріли у Нікополі 2 людей загинули, ще 7 поранені, серед яких 13-річна дівчинка.

Крім того, у місті понівечені понад 40 багатоповерхівок, п’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей.

Також пошкоджені 3 школи, кілька магазинів, гаражі та автівки, перебита лінія електропередач, без світла понад 6 000 нікопольчан.

Очільник області також повідомив, що в Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей залишилися без електрики.

Тим часом у Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Внаслідок чого сталося кілька пожеж, полум‘я рятувальники приборкали, люди неушкоджені.

У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя - жінка у лікарні, а у Дніпровському районі зафіксували "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з’ясовуються.