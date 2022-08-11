Скільки коштуватиме відбудова України: у Зеленського розробили план [ Редагувати ]
В Офісі президента завершують працювати над Планом відновлення та модернізації.
Нині вже запущено онлайн платформу, де в реальному часі відстежується стан об'єктів, що постраждали від війни, повідомив у Telegram заступник керівника Офіса президента Кирило Тимошенко.
За його словами, триває робота над Планом відновлення України – Fast recovery plan.
"Щоденний діалог громадян з органами влади на місцях вже дає позитивний результат. Під час зустрічей із послами країн-партнерів презентуємо нашу ідею відбудови України, особливо критичної інфраструктури, яка вже потрібна. Беремося за реалізацію всього задуманого, щоби громадяни змогли повернутися до своїх домівок, отримати всі необхідні послуги, а наші діти, як і раніше, відвідували улюблені садочки і школи", – зазначив Тимошенко.
У середині липня на розширеному засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади при президентові України представили Fast Recovery plan – план відбудови України від наслідків повномасштабної війни.
На реалізацію плану виділять $17 млрд. Ним передбачається повністю відновити житло на деокупованих територіях, а також частину шкіл, садочків, лікарень та об'єктів ЖКГ, загалом понад 38 тис. об'єктів.
по темі
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що програш росії у війні проти України може покласти край іншим конфліктам у світі
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ефективна контроперація України у війні проти росії базується на трьох головних умовах
Україна знаходиться на третьому етапі війни і зараз потребує переважно реактивних систем залпового вогню
У середу, 27 липня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на тлі ударів ЗСУ по Антонівському мосту, закликали окупантів залишити Херсон
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що після того, як Антонівський міст перестане діяти, окупанти викажуть черговий "жест доброї волі" та вийдуть з Херсону