В Офісі президента завершують працювати над Планом відновлення та модернізації.

Нині вже запущено онлайн платформу, де в реальному часі відстежується стан об'єктів, що постраждали від війни, повідомив у Telegram заступник керівника Офіса президента Кирило Тимошенко.

За його словами, триває робота над Планом відновлення України – Fast recovery plan.

"Щоденний діалог громадян з органами влади на місцях вже дає позитивний результат. Під час зустрічей із послами країн-партнерів презентуємо нашу ідею відбудови України, особливо критичної інфраструктури, яка вже потрібна. Беремося за реалізацію всього задуманого, щоби громадяни змогли повернутися до своїх домівок, отримати всі необхідні послуги, а наші діти, як і раніше, відвідували улюблені садочки і школи", – зазначив Тимошенко.

У середині липня на розширеному засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади при президентові України представили Fast Recovery plan – план відбудови України від наслідків повномасштабної війни.

На реалізацію плану виділять $17 млрд. Ним передбачається повністю відновити житло на деокупованих територіях, а також частину шкіл, садочків, лікарень та об'єктів ЖКГ, загалом понад 38 тис. об'єктів.