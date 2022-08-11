На сьогодні до регіонів, які найбільше страждають від війни, Українська Православна Церква передала вже 81 автівку швидкої медичної допомоги. Всі автомобілі закуплені в країнах Європейського Союзу Фондом Вадима Новинського, мета якого доставити в Україну щонайменше 100 машин швидкої допомоги. Про це Українським Новинам розповів директор Фонду Дмитро Сергєєв.

"Нещодавно разом з УПЦ ми передали дві машини до Кременчуку, одну до Вінниці, десятки машин надійшли до лікарень Миколаєва, Запоріжжя, Кривого Рогу, Одеси, волонтерських організацій "Центр порятунку життя", "Дніпровець", одна з машин працює в Сумській області, 2 машини передано до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова на формування мобільних бригад, одна машина уїхала до Сіверської громади", - прокоментував благодійний проєкт Дмитро Сергєєв. Він наголосив, що разом з Церквою вони реалізують декілька масштабних благодійних проєктів. Наприклад, для Запоріжжя більше ніж на 30 млн грн придбано апаратів зовнішньої фіксації та апаратів вакуумної терапії для лікування поранень, для Харкова було організовано гуманітарну місію, в рамках якої доставлено більше 42 тони продуктів та інші.

9 липня 2022 року у День пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона було звершено чин освячення автомобілів швидкої допомоги, які для потреб Одеси та Запоріжжя придбав благодійний фонд Вадима Новинського.

Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел у своєму архіпастирському слові з нагоди освячення медичних транспортних засобів зазначив, що Українська Православна Церква завжди була і буде зі своїм народом, а такі добрі справи, як передача карет швидкої допомоги, є свідченням того, що наш народ в єдності зможе подолати всі ті труднощі, які випали на долю України.

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука підкреслив важливість благодійного проєкту в цей нелегкий для країни час: "З перших днів наш Предстоятель звернувся до пастви, і закликав захищати Батьківщину, допомагати хто чим може. Отець Вадим Новинський став вкладати свої кошти в придбання автомобілів швидкої допомоги, медичного обладнання та медикаментів. Блаженнійший митрополит Онуфрій молиться за кожного з нас, а ми молимося за нього, як вірні чада. Ми єдині серцем, устами, будемо прославляти Христа. А Господь не залишить нас і буде захищати від усіляких негараздів".