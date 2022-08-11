Місяць терору. Окупанти щоночі обстрілюють Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Під ударом міста Нікополь та Марганець. Напередодні останнє пережило один з найпотужніших обстрілів. Росіяни гатили по житлових будинках із "Градів" та "Смерчів". Є загиблі та поранені. Як виживає місто під прицільним вогнем окупантів - дивіться у матеріалі Олени Мендалюк.

Людмила Лобко, постраждала:

Я смотрю видео, я просто не могу. Наш дом там полностью. Это ужас какой-то.

Про таких, як Людмила кажуть - народилися в сорочці. Коли жінка спала, у кількох метрах від її будинку впав російський снаряд. Металеві уламки розлетілися повсюди. Один з них - прошив їй ногу.

Юрій Кучинов - житель Марганця:

Крові ще там не меряно. Двоє вийшли їх наче хто з відра вилив. Потом начали виносити мертвих. Їх до ранку було 11 человек.

Вже у лікарні померло ще 2 мирних жителя.

Павло, медичний директор лікарні:

Було доставлено 9 постраждалих та 2 особи, які отримали травми не сумісні із життям.

Ніч на 10 серпня стала пекельною для жителів Марганця. 13 загиблих та 11 поранених. Це найбільша кількість жертв російських обстрілів у місті за останній місяць. Окупанти прицільно били по житлових будинках. Смерчі та Гради направили на людей, поки ті спали.

Марганець - невелике місто з населенням у трохи більше як 40 тисяч людей. Та жити тут стає все тяжче, зізнаються місцеві. Щохвилини бояться, що от-от російська армія знову направить свою велику зброю на їхні будинки.

Ольга - жителька Марганця:

Ужасно, ужасно. У меня дом по Маяковскому, второй дом постоянно в подвале. А что там в подвале. Сиро. Троє внуков у меня одному 12, 4 и пожалуйста, кушай мася, кушай. Страшно, ужас как страшно.

Окупанти вже зруйнували у місті більше тридцяти багатоповерхівок, вдвічі більше - приватних будинків. На їхнє відновлення міськрада витратила більше мільйона гривень і це лише початок, каже міський голова.

Геннадій Боровик - міський голова Марганця:

Я не знаю как даже ми это будем восстанавливать. У нас много крыш пострадало в городе. Так же перед этим в воскресение у нас был прилет. Около 20 прилетов было. 47 домов пострадало. У некоторых вообще крышу снесло, нужно ввостанавливать.

Пані Катерина показує результати прямого влучання російського снаряда у школу, ще два - впали на територію навчального закладу. Тепер тут ані дверей, ані вікон. Будівлю звели ще у 57 році, стіни у три цеглини, саме це мабуть і врятувало школу від повного руйнування, припускає заступниця директора Катерина Новікова. Але попри вцілілі стіни перебувати тут небезпечно.

Катерина Новікова - заступниця директора школи:

Працювати дуже тяжко тому, що всі, всі вікна розбиті. У нас залишилося тільки з тієї сторони кілька вікон цілі, а так вся школа, вікна розбиті. Вся школа в склі. Міжповерхове перекриття другого та першого поверхів є розбиття.

Учні цієї школи новий навчальний рік розпочнуть онлайн, де проводитимуть у роки вчителі - ще під великим питанням. Коли знову відкриє свої двері місцевий будинок культури, теж не відомо. Російські снаряди зрешетили весь фасад.

Геннадій Боровик - міський голова Марганця:

Идет или с Энергодара или напротив города Марганца ЗАЕС, оттуда идут вылеты, к нам буквально там 8 километров. Вылеты идут 7-8 секунд.

Тобто від звуку вильоту ворожого снаряду до моменту прильоту у людей є не більше 10 секунд, аби дістатися до укриття. Сирени тут не гудуть, бо перехопити снаряди на такій малій відстані неможливо. Про небезпеку попереджає військова адміністрація, завдяки розвідданим. І навіть за таких умов люди виїжджати не поспішають.