Місто Марганець пережило один з найпотужніших обстрілів: є загиблі та поранені [ Редагувати ]
Місяць терору. Окупанти щоночі обстрілюють Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Під ударом міста Нікополь та Марганець. Напередодні останнє пережило один з найпотужніших обстрілів. Росіяни гатили по житлових будинках із "Градів" та "Смерчів". Є загиблі та поранені. Як виживає місто під прицільним вогнем окупантів - дивіться у матеріалі Олени Мендалюк.
Людмила Лобко, постраждала:
Я смотрю видео, я просто не могу. Наш дом там полностью. Это ужас какой-то.
Про таких, як Людмила кажуть - народилися в сорочці. Коли жінка спала, у кількох метрах від її будинку впав російський снаряд. Металеві уламки розлетілися повсюди. Один з них - прошив їй ногу.
Юрій Кучинов - житель Марганця:
Крові ще там не меряно. Двоє вийшли їх наче хто з відра вилив. Потом начали виносити мертвих. Їх до ранку було 11 человек.
Вже у лікарні померло ще 2 мирних жителя.
Павло, медичний директор лікарні:
Було доставлено 9 постраждалих та 2 особи, які отримали травми не сумісні із життям.
Ніч на 10 серпня стала пекельною для жителів Марганця. 13 загиблих та 11 поранених. Це найбільша кількість жертв російських обстрілів у місті за останній місяць. Окупанти прицільно били по житлових будинках. Смерчі та Гради направили на людей, поки ті спали.
Марганець - невелике місто з населенням у трохи більше як 40 тисяч людей. Та жити тут стає все тяжче, зізнаються місцеві. Щохвилини бояться, що от-от російська армія знову направить свою велику зброю на їхні будинки.
Ольга - жителька Марганця:
Ужасно, ужасно. У меня дом по Маяковскому, второй дом постоянно в подвале. А что там в подвале. Сиро. Троє внуков у меня одному 12, 4 и пожалуйста, кушай мася, кушай. Страшно, ужас как страшно.
Окупанти вже зруйнували у місті більше тридцяти багатоповерхівок, вдвічі більше - приватних будинків. На їхнє відновлення міськрада витратила більше мільйона гривень і це лише початок, каже міський голова.
Геннадій Боровик - міський голова Марганця:
Я не знаю как даже ми это будем восстанавливать. У нас много крыш пострадало в городе. Так же перед этим в воскресение у нас был прилет. Около 20 прилетов было. 47 домов пострадало. У некоторых вообще крышу снесло, нужно ввостанавливать.
Пані Катерина показує результати прямого влучання російського снаряда у школу, ще два - впали на територію навчального закладу. Тепер тут ані дверей, ані вікон. Будівлю звели ще у 57 році, стіни у три цеглини, саме це мабуть і врятувало школу від повного руйнування, припускає заступниця директора Катерина Новікова. Але попри вцілілі стіни перебувати тут небезпечно.
Катерина Новікова - заступниця директора школи:
Працювати дуже тяжко тому, що всі, всі вікна розбиті. У нас залишилося тільки з тієї сторони кілька вікон цілі, а так вся школа, вікна розбиті. Вся школа в склі. Міжповерхове перекриття другого та першого поверхів є розбиття.
Учні цієї школи новий навчальний рік розпочнуть онлайн, де проводитимуть у роки вчителі - ще під великим питанням. Коли знову відкриє свої двері місцевий будинок культури, теж не відомо. Російські снаряди зрешетили весь фасад.
Геннадій Боровик - міський голова Марганця:
Идет или с Энергодара или напротив города Марганца ЗАЕС, оттуда идут вылеты, к нам буквально там 8 километров. Вылеты идут 7-8 секунд.
Тобто від звуку вильоту ворожого снаряду до моменту прильоту у людей є не більше 10 секунд, аби дістатися до укриття. Сирени тут не гудуть, бо перехопити снаряди на такій малій відстані неможливо. Про небезпеку попереджає військова адміністрація, завдяки розвідданим. І навіть за таких умов люди виїжджати не поспішають.
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