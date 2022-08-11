До Умані на Рош га-Шана планують приїхати до 15 тисяч хасидів.

Що важчий шлях, то більша винагорода. До Умані почали з'їжджатися паломники-хасиди на святкування Рош га-Шана, юдейського нового року. Попри те, що до свята ще півтора місяці, вірян це не бентежить.

Не хвилює їх ані відсутність авіасполучення, ані загроза ракетних ударів. Тож хоча посольство України в Ізраїлі регулярно закликає прочан цьогоріч відмовитись від паломництва, ті, здається, закликів не чують.

Так виглядають наслідки чергової ракетної атаки рашистів на Умань. Українське ППО збило дві, але їхні уламки все одно впали на місто, яке вже більше тижня готується приймати прочан хасидів з усього світу. Могила їхнього праведника Цадика Нахмана відносно недалеко від місця останнього прильоту.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Вулиця Пушкіна, район паломництва братславських-хасидів. До вторгнення росіян на територію України тут постійно мешкало до двох тисяч паломників із сім'ями та маленькими дітьми. Але з активізацією бойових дій люди були змушені виїхати. Та напередодні юдейського Нового року Рош га-Шана вони знову почали з'їжджатись до Умані.

За півтора місяці до свята район паломництва немов оживає. Метуть, прибирають, розчищають місця від старих оголошень, завозять в магазини товар. До Умані вже прибуло до пів-тисячі паломників. Більшість свого вільного часу вони проводять у молитві.

Хаім живе в Умані останні 10 років і не виїжджав звідси навіть на початку російського вторгнення. На руці у нього жовто-блакитний браслет - як символ підтримки України. Тому, що попри небезпеку хасиди з'їжджаються до Умані, чоловік не дивується, адже у нього на батьківщині ситуація теж не проста.

Хаім Хазін - представник єврейської громади:

Мы видели, что в Иерусалим пару дней назад упала ракета , а что - это не опасно? Это опасно! Мы привыкли, мы все эти годы живем под войной. Будет специальная молитва во время Рош га-Шана за Победу. Весь хасидизм начинался в Украине, поэтому никто не заберет это у нас и у вас.

Аби хоч якось убезпечити вірян, єврейська громада почала облаштовувати в районі паломництва укриття у підвальних приміщеннях. Їх зараз понад двадцять. Одне з них здатне вмістити до півтори тисячі людей.

Такого екстремального паломництва представниця фонду Рабе Нахмана Ірина Рибницька не пригадує. Каже, вірян не зупинити, але їм доведеться відчути жорсткі обмеження.

Ірина Рибницька - представник міжнародного благодійного фонду Рабе Нахмана:

Перш за все - це дотримання чинного законодавства України щодо в'їзду, паломники повинні мати про собі паспортні документи завжди, паломники повинні дотримуватись світломаскування і дотримуватись комендантської години. Можливо, будуть якісь додаткові обмеження на території паломництва, про них буде поінформовано додатково.

За попередніми даними фонду, до Умані на Рош га-Шана планують приїхати до 15 тисяч хасидів. Це майже вдвічі менше, аніж в попередні роки.

Ірина Плетньова - міський голова Умані:

Ми повинні розуміти, що це невеличка територія, де люди один біля одного, людей на стільки багато. І навіть у паніці, коли вони будуть іти в укриття, вони самі один одного почнуть травмувати.

Впливати ж на рішення хасидів чи обмежувати їх у відвідуванні святого місця міська влада Умані не може. На рівні держави оголосили попередження щодо небезпеки приїзду хасидів в Україну.