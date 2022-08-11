Окупанти продовжують обстрілювати позиції наших захисників у Запорізькій області. Утім особливих успіхів не мають - українські воїни тримають бій, придушуючи будь-які спроби противника просунутися. До того ж, останнім часом атак з стало значно менше - розповідають бійці ЗСУ. В чому причина? Відповідь - у сюжеті з передової, який ми створили спільно з колегами з Військового телебачення.

Олег Грицун, воєнний кореспондент:

Ми знаходимось на передових позиціях на Запорізькому напрямку. Ворог щоденно веде тут нещадні артилерійські обстріли. Хоча хлопці кажуть, після того як Збройні Сили України поступово знищують склади з боєприпасами росіян, обстрілів стало значно менше.

Та наші захисники розуміють - це не привід розслаблятися. Підступності ворога немає меж!

Позивний "Фокс", військовослужбовець Збройних сил України:

Стріляють кожен день. Регулярно прилітає якась артилерія. З останніх часів прилітав фосфор, прям на позиції прилетіла пуста болванка від фосфору. Просто упала.

Втім попри всі злочини з боку рашистів - українські бійці не залишають їм жодного шансу на просування вперед!

Позивний "Лютий", військовослужбовець Збройних сил України:

Сегодня залетел самолет, два. Только что. А улетел один.

Боєць із позивним "Циган" - зараз на варті. Стежить за всіма діями ворога.

Позивний "Циган", військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз спокійно, проте буває, що ввечері подарунки літають.

"Циган" каже - населений пункт, звідки він родом, зараз окуповано. Тому питання - чи йти на війну у чоловіка взагалі не стояло.

Позивний "Циган", військовослужбовець Збройних сил України:

Дім, моя країна, я тут народився, діти.

Сьогодні там, де працюємо ми, - більш-менш тихо. Сподіваємося, після численних невдалих атак окупанти починають розуміти, що будь-які їхні загарбницькі наміри будуть перекреслені потужною роботою наших захисників.