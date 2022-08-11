Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських захисників у Запорізькій області [ Редагувати ]
Окупанти продовжують обстрілювати позиції наших захисників у Запорізькій області. Утім особливих успіхів не мають - українські воїни тримають бій, придушуючи будь-які спроби противника просунутися. До того ж, останнім часом атак з стало значно менше - розповідають бійці ЗСУ. В чому причина? Відповідь - у сюжеті з передової, який ми створили спільно з колегами з Військового телебачення.
Олег Грицун, воєнний кореспондент:
Ми знаходимось на передових позиціях на Запорізькому напрямку. Ворог щоденно веде тут нещадні артилерійські обстріли. Хоча хлопці кажуть, після того як Збройні Сили України поступово знищують склади з боєприпасами росіян, обстрілів стало значно менше.
Та наші захисники розуміють - це не привід розслаблятися. Підступності ворога немає меж!
Позивний "Фокс", військовослужбовець Збройних сил України:
Стріляють кожен день. Регулярно прилітає якась артилерія. З останніх часів прилітав фосфор, прям на позиції прилетіла пуста болванка від фосфору. Просто упала.
Втім попри всі злочини з боку рашистів - українські бійці не залишають їм жодного шансу на просування вперед!
Позивний "Лютий", військовослужбовець Збройних сил України:
Сегодня залетел самолет, два. Только что. А улетел один.
Боєць із позивним "Циган" - зараз на варті. Стежить за всіма діями ворога.
Позивний "Циган", військовослужбовець Збройних сил України:
Зараз спокійно, проте буває, що ввечері подарунки літають.
"Циган" каже - населений пункт, звідки він родом, зараз окуповано. Тому питання - чи йти на війну у чоловіка взагалі не стояло.
Позивний "Циган", військовослужбовець Збройних сил України:
Дім, моя країна, я тут народився, діти.
Сьогодні там, де працюємо ми, - більш-менш тихо. Сподіваємося, після численних невдалих атак окупанти починають розуміти, що будь-які їхні загарбницькі наміри будуть перекреслені потужною роботою наших захисників.
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Попри те, що ворог має перевагу в артилерії та поки що в живій силі, наші воїни тримають позиції та роблять усе, аби не допустити ворога вперед.
Аби захистити бодай те, що залишилося, ворог намагається відкинути позиції ЗСУ подалі від Донецька. Задля цього нарощує тиск у районі Слов'янська та Сіверська. Але, розуміючи, що перемогти наше військо їм не по зубах, рашисти просто нищать важкою артилерією житлові квартали.
Сюжет, підготовлений спільно з колегами з Військового телебачення. Він дає уявлення про ситуацію у прифронтових містах. Але, де саме був відзнятий матеріал - не кажемо свідомо. Щоб не зашкодити тим, хто з'явиться в кадрі.
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