Постійний представник росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції. Про це повідомляє російська служба BBC.

За його словами, росія "захищає" захоплену українську АЕС від терактів.

Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Які будуть їхні цілі і завдання, ніхто не знає. Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми маємо захистити.

Небензя в коментарях для журналістів повідомив, що глава ООН має пояснити, що він має на увазі під "периметром демілітаризації".