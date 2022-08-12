У росії виступили проти демілітаризації Запорізької АЕС [ Редагувати ]
Постійний представник росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції. Про це повідомляє російська служба BBC.
За його словами, росія "захищає" захоплену українську АЕС від терактів.
Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Які будуть їхні цілі і завдання, ніхто не знає. Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми маємо захистити.
Небензя в коментарях для журналістів повідомив, що глава ООН має пояснити, що він має на увазі під "периметром демілітаризації".
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ООН не розглядає варіант розміщення миротворчого контингенту організації на території Запорізької АЕС, оскільки вважає, що Україна і Росія здатні самостійно створити периметр безпеки навколо станції. Про це заявив речник генсека ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррик
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