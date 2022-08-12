За тиждень третій літак росії увійшов в зону ППО Аляски [ Редагувати ]
В четвер, 12 серпня, Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило про ще один, третій випадок, коли російський військовий літак залітав в зону ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Про це повідомляє CNN.
Третій інцидент стався між 8 і 10 серпня, але відмовилися наводити подробиці. Там також поширили фото одного з попередніх інцидентів, на якому видно російський літак Іл-20.
Напередодні NORAD повідомило про дві активні спроби розвідувальних літаків росії проводити польоти в зоні ППО Аляски.
Уточнюється, що російська авіація не увійшла в суверенний повітряний простір США або Канади.
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