В четвер, 12 серпня, Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило про ще один, третій випадок, коли російський військовий літак залітав в зону ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Про це повідомляє CNN.

Третій інцидент стався між 8 і 10 серпня, але відмовилися наводити подробиці. Там також поширили фото одного з попередніх інцидентів, на якому видно російський літак Іл-20.

Напередодні NORAD повідомило про дві активні спроби розвідувальних літаків росії проводити польоти в зоні ППО Аляски.

Уточнюється, що російська авіація не увійшла в суверенний повітряний простір США або Канади.