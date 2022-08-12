Станом на ранок п'ятниці, 12 серпня, окупанти знову накрили вогнем два райони Дніпропетровської області. Постраждали три людини. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

По Нікопольському району окупанти вдарили з "Градів" і ствольної артилерії.

У Марганець "прилетіли" близько 40 реактивних снарядів. Постраждали три людини, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик, повідомив Резніченко.

У місті пошкоджено 4 багатоповерхових будинки і кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин і кафе.

По Нікополю росіяни 10 разів влучили зі ствольної артилерії. Пошкоджено 4 приватних будинки та автомобілі. Попередньо люди не постраждали.

У Криворізькому районі ворог обстріляв з "Ураганів" Зеленодольську громаду. Є руйнування житла. Без загиблих і постраждалих.