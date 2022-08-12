У Донецькій області окупанти вбили сімох цивільних [ Редагувати ]
Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Про це повідомляється у Telegram-каналі очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
За минулу добу окупанти вбили сімох мирних жителів.
За 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 3 в Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 в Мар'їнці і 1 в Авдіївці. Ще 14 людей отримали поранення.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 723 людини, ще 1845 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
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