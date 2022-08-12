Тіна Кароль придбала квартиру родині 9-річного хлопчика, який вів щоденник у зруйнованому Маріуполі. Про це повідомляє ТСН.

Співачка про щоденник Єгорчика дізналася із соцмереж. Тоді ж наважилася прочитати його і зі сцени, щоб глядачі спробували зрозуміти увесь біль, який переживають українські діти під час війни.

Небайдужі українці зголосилися допомогти родині з житлом. На усе літо дозволили безкоштовно жити в квартирі у Києві. На довше Олена й сама не хотіла б, бо хоч і виховує дітей одна, вже шукає роботу, планує їм школу, і почала шукати житло.

Я шукала квартиру, у мене ледь не була істерика. Або ціни зависокі, або квартира не дуже. Я сиділа і думала, що вдома у мене в Маріуполі було все. Я тільки-но зробила ремонт… І тепер отак.

Аж тут, одного ранку - телефонний дзвінок. Це був менеджер Тіни Кароль. В Олени аж перехопило подих. А чоловік продовжив: "Сказав, що Тіна читає на концертах щоденника, він запитав, чи є, де нам жити. Я сказала, що ні і він сказав, що Тіна хоче подарувати нам квартиру. Це був шок", - сказала Олена.

А далі все мов по нотах: визначилися з регіоном, невеликим містечком - Бурштин на Івано-Франківщині, і, звісно, квартирою. Яку одразу й поїхали оглянули - сподобалася. Поряд і ліс і озеро, й майданчики для гри.

Для зручності, команда співачки, квартиру одразу умеблювала. Родина Єгорчика розраховує переїхати вже за тиждень. Аби ще встигнути подати документи до школи: Єгору знову в третій клас, Вероніці у дев'ятий.