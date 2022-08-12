У Закарпатській області готуються прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні. Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook.

Подробиці:

Це Буштинське соляне родовище.

Родовище може забезпечити потреби країни на 100%.

Воно може добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.

Після попередніх геологічних досліджень виявили колосальний соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів.

Він повідомив, що вже почали інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників тощо. Також було закуплено сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.

За інформацією фахівців, вже через 6 місяців ми будемо мати першу добуту сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі - до 450 тисяч тонн на сезон.

При цьому, голова ОВА підкреслив, що після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.