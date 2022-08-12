Перекриє 100% потреб: коли на Закарпатті почнуть добувати сіль [ Редагувати ]
У Закарпатській області готуються прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні. Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook.
Подробиці:
- Це Буштинське соляне родовище.
- Родовище може забезпечити потреби країни на 100%.
- Воно може добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.
Після попередніх геологічних досліджень виявили колосальний соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів.
Він повідомив, що вже почали інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників тощо. Також було закуплено сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.
За інформацією фахівців, вже через 6 місяців ми будемо мати першу добуту сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі - до 450 тисяч тонн на сезон.
При цьому, голова ОВА підкреслив, що після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.
Ми надали інвестору максимально сприятливі умови, домовилися про розгляд додаткових опцій у межах індустріального парку, котрі дозволять підприємству швидше розвиватися.
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