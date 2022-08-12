ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів біля Нової Каховки [ Редагувати ]
Збройні сили України ракетним ударом знищили склад боєприпасів російської армії в районі села Веселе біля Нової Каховки на Херсонщині. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".
Протягом ночі ворога позбавлено ще 11 рашистів та складу боєприпасів в районі села Веселого на Херсонщині. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.
Нагадаємо, 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці Сакського району окупованого Росією Криму. Аналіз супутникових знімків засвідчив, що знищено 9 ворожих літаків.
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