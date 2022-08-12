Wizz Air дарує українцям 100 тисяч квитків [ Редагувати ]
Угорський лоукостер Wizz Air виділив 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України. Про це йдеться на сайті авіаперевізника.
Пропозиція розповсюджується на всі рейси континентальної Європи та Великої Британії. Квитками можна скористатися з 15 вересня по 8 грудня цього року.
Забронювати рейс за схемою безкоштовних квитків можна за посиланням.
Нагадаємо, що в березні Wizz Air надав 100 тисяч безкоштовних квитків для українських біженців.
по темі
У Німеччині змінили правила перебування біженців з України. Нововведення опубліковані на сайті уряду
За кримськими татарами визнали статус "співвітчизників з тюркським корінням". Під нього раніше потрапляли лише турки-месхетинці, уйгури й етнічні турки з Болгарії та Греції.
На чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який почався у Римі, українські плавчині завоювали золото в артистичному плаванні. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет
Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "ІГЛА" по літаку Су-25. Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена
Жіноча команда Україна вдруге в історії здобула "золото" на Всесвітній шаховій Олімпіаді, яка завершилася в індійському Ченнаї. Турнір проводився вперше за чотири роки. На попередній Олімпіаді у 2018 році українки посіли друге місце, поступившись Китаю