Wizz Air виділив 100 тисяч квитків для українців

Угорський лоукостер Wizz Air виділив 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України. Про це йдеться на сайті авіаперевізника.

Пропозиція розповсюджується на всі рейси континентальної Європи та Великої Британії. Квитками можна скористатися з 15 вересня по 8 грудня цього року.

Забронювати рейс за схемою безкоштовних квитків можна за посиланням.

Нагадаємо, що в березні Wizz Air надав 100 тисяч безкоштовних квитків для українських біженців.