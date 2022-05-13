Авіакомпанія Wizz Air надасть 10 000 безкоштовних квитків для українських біженців, які планують летіти до Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба лоукостера.

Сподіваємося, що ця ініціатива допоможе багатьом українцям найближчим часом дістатися безпечного місця у Великій Британії.

Дістатися до Сполученого Королівства можна з Польщі, Болгарії, Словаччини, Угорщини, Румунії. Акція діє за візовою програмою британського уряду "Житло для України".

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Безкоштовними квитками можна скористатися з 14 травня по 15 червня 2022 року.

Забронювати безплатний квиток, можна на сайті Wizz Air.

Нагадаємо, що тисячі біженців з України чекають на відкриття так званих "спонсорських" віз до Великої Британії.