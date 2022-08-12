Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з візитом. Зараз німецька сторона веде підготовку до його візиту.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє "Укрінформ".

"Мої колеги в Німеччині над цим (візитом Штайнмаєра в Україну, - ред.) працюють, ми про це говорили. Я три роки працювала у відомстві федерального президента Штайнмаєра, тобто я з ними в постійному контакті, - цей візит буде", - заявила вона.

Посол висловила сподівання, що візит відбудеться найближчим часом.