Німеччина готує візит Штайнмаєра в Україну - посол [ Редагувати ]
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з візитом. Зараз німецька сторона веде підготовку до його візиту.
Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє "Укрінформ".
"Мої колеги в Німеччині над цим (візитом Штайнмаєра в Україну, - ред.) працюють, ми про це говорили. Я три роки працювала у відомстві федерального президента Штайнмаєра, тобто я з ними в постійному контакті, - цей візит буде", - заявила вона.
Посол висловила сподівання, що візит відбудеться найближчим часом.
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