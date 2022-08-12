Накрили "дружнім" вогнем: артилерія окупантів знищила 10 своїх військових [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
10 солдатів ЗС рф було знищено власною артилерією в бою, куди "не з'явилися" Збройні сили України.
Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.
"Командування 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) для підвищення морального духу ставить "складні" завдання своїм підлеглим. Так 8 серпня поставили завдання захопити перехрестя, на якому навіть не було позицій ЗСУ. Але навіть у ході такої операції загинуло 10 військовослужбовців від вогню своєї артилерії", – йдеться у публікації.
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