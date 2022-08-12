Війна в Україні стала найбільш втратною для рф: скільки коштує життя кривавого російського заробітчанина

Для родичів загиблих орків втрата близької людини має фінансову вигоду. Їм обіцяють шалені виплати - і таких грошей багато хто ніколи в очі не бачив. То скільки ж насправді коштує життя кривавого російського заробітчанина? Про це - матеріал Ніни Коломієць.