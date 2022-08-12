Росіяни випустили п'ять снарядів по Запоріжжю, сталася пожежа [ Редагувати ]
Російські окупанти ввечері 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. По місту випустили 5 снарядів, які влучили у об'єкти Шевченківського району.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру", - розповів очільник області.
Старух додав, що в результаті обстрілів постраждала жінка, а також спалахнула пожежа.
"Інформація згодом буде уточнена. Дотримуємось правил повітряної тривоги", - зазначив він.
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