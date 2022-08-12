Росіяни обстріляли Криворізький район з РСЗВ [ Редагувати ]
Джерело: defence-ua.com
Росіяни ввечері 12 серпня обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
Росіяни здійснили атаку близько 18:00. Вони обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади, а також село Перше Травня в Апостолівській територіальній громаді. Там було зафіксовано 8 прильотів. Постраждалих внаслідок атаки немає.
В інших районах Дніпропетровської області протягом дня було тихо.
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