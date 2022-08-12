Росіяни ввечері 12 серпня обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

Росіяни здійснили атаку близько 18:00. Вони обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади, а також село Перше Травня в Апостолівській територіальній громаді. Там було зафіксовано 8 прильотів. Постраждалих внаслідок атаки немає.

В інших районах Дніпропетровської області протягом дня було тихо.