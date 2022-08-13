Медовий спас: головні прикмети 14 серпня [ Редагувати ]
14 серпня, на свято Медового Спасу чи Маковія, варто звертати увагу на знаки природи. Наші пращури свого часу підмітили та передали нам низку прикмет.
Здавна люди вірили, що в такі великі свята не можна нехтувати знаками природи. Зокрема, перша зірка, колір обрію чи наявність туману на світанку - все це в давнину мало велике значення, здатне передбачити важливі життєві аспекти.
Прикмети на Маковія
- Якщо на Медовий Спас іде дощ, то весь рік місцевість захищена буде від лісових пожеж.
- Якщо ластівки та стрижі вже відлетіли або зібралися відлітати в теплі краї - ночі будуть холоднішими.
- Якщо на Медовий Спас спекотно, весь наступний рік буде теплим і приємним. А от якщо дощить - чекай на переважання холодної погоди.
- Якщо троянди вже відцвіли, це достеменна ознака закінчення літа.
- Якщо в окрузі галасливо і хтось дуже голосно святкує, бджоли злякаються і наступного року буде мало меду.
- Якщо на Медовий Спас поділитися медом із жебраком біля церкви, то простяться усі гріхи.
- Усі сни, що присняться у ніч на Маковія - віщі.
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