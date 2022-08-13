14 серпня, на свято Медового Спасу чи Маковія, варто звертати увагу на знаки природи. Наші пращури свого часу підмітили та передали нам низку прикмет.

Здавна люди вірили, що в такі великі свята не можна нехтувати знаками природи. Зокрема, перша зірка, колір обрію чи наявність туману на світанку - все це в давнину мало велике значення, здатне передбачити важливі життєві аспекти.

Прикмети на Маковія