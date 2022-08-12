Медовий Спас 14 серпня: що посвятити в церкві [ Редагувати ]
Перший Медовий Спас, або як його ще називають Спас на воді чи Маковія, ми відзначимо 14 серпня. Свято має дуже багато цікавих українських звичаїв та обрядів.
Церковна назва свята - Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Друга назва - Маковій, пов'язана з братами Маккавеями, які прийняли мученицьку смерть за віру.
В цей день починається Успенський піст, який закінчиться 27-го серпня, напередодні великого свята Успіння Пресвятої Богородиці. За важливістю він прирівнюється до Великого: варто відмовитись від скоромної їжі, тобто м'ясних і молочних продуктів.
Що треба освятити на Маковія
- У цей день святять воду, мед і мак, овочі та фрукти з нового врожаю. Вважається, що мед в цей день стає цілющим.
- Також святять спеціальні букети, в які обов'язково вплітають дозрілі коробочки маку, квіти, м'яту, інші рослини. Після чого такі букети стають оберегами в будинку на цілий рік. Торішній букет не можна викидати, його треба спалити.
Як зібрати букет для освячення
- Калина - символ дівочої краси, любові, ніжності.
- Соняшник - символ сонця, тепла і вдячності, надії та віри.
- Рута, календула, чорнобривці - символ здоров’я.
- Материнка - щоб "роду не було переводу".
- Колоски вівса - для гарного врожаю, великого достатку.
- М'ята - символ душевного спокою та умиротворення, довіри.
- Ласкавець - згода в родині, означає ласку.
- Тирлич - щоб у дівчини було багато кавалерів.
- Буркун - до примирення, взаєморозуміння в сім’ї.
- Макові голівки - символ родючості.
- Гілочки полину - символ примирення.
- Волошки - символізують святість, душевну чистоту, скромність і привітність.
- Любисток - символ любові, злагоди.
- Цикорій - символ скромності та помірності.
- Деревій - означає нескореність і силу.
- Будячок - має захисну силу, уберігає родину від скандалів.
- Жоржина - означає успіх та всепереможна силу життя.
Що не можна робити на Маковія
- Працювати, займатися домашніми справами (шити, прибирати, прати).
- Сваритися і бажати іншим зла.
- Влаштовувати шумні застілля, голосно говорити, лаятися.
- Вживати заборонену в Успенський піст їжу, алкоголь.
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