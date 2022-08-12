Перший Медовий Спас, або як його ще називають Спас на воді чи Маковія, ми відзначимо 14 серпня. Свято має дуже багато цікавих українських звичаїв та обрядів.

Церковна назва свята - Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Друга назва - Маковій, пов'язана з братами Маккавеями, які прийняли мученицьку смерть за віру.

В цей день починається Успенський піст, який закінчиться 27-го серпня, напередодні великого свята Успіння Пресвятої Богородиці. За важливістю він прирівнюється до Великого: варто відмовитись від скоромної їжі, тобто м'ясних і молочних продуктів.

Що треба освятити на Маковія

У цей день святять воду, мед і мак, овочі та фрукти з нового врожаю. Вважається, що мед в цей день стає цілющим.

Також святять спеціальні букети, в які обов'язково вплітають дозрілі коробочки маку, квіти, м'яту, інші рослини. Після чого такі букети стають оберегами в будинку на цілий рік. Торішній букет не можна викидати, його треба спалити.

Як зібрати букет для освячення

Калина - символ дівочої краси, любові, ніжності.

Соняшник - символ сонця, тепла і вдячності, надії та віри.

Рута, календула, чорнобривці - символ здоров’я.

Материнка - щоб "роду не було переводу".

Колоски вівса - для гарного врожаю, великого достатку.

М'ята - символ душевного спокою та умиротворення, довіри.

Ласкавець - згода в родині, означає ласку.

Тирлич - щоб у дівчини було багато кавалерів.

Буркун - до примирення, взаєморозуміння в сім’ї.

Макові голівки - символ родючості.

Гілочки полину - символ примирення.

Волошки - символізують святість, душевну чистоту, скромність і привітність.

Любисток - символ любові, злагоди.

Цикорій - символ скромності та помірності.

Деревій - означає нескореність і силу.

Будячок - має захисну силу, уберігає родину від скандалів.

Жоржина - означає успіх та всепереможна силу життя.

Що не можна робити на Маковія