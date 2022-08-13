Українські військові прицільно б'ють по складах з ворожою технікою від початку війни.

Що відіграє найголовнішу роль на фронті після армії? Зброя, з якою вона воює. І поки аналітики прогнозують, що вирішальне слово буде за західною технікою - росія зіштовхнулася з дефіцитом сучасного озброєння. Видання Bloomberg повідомляє: Кремль прочісує світ у пошуках модернізованого озброєння. Де і що шукає москва - розкаже Марина Біленька.

На шляху з Сирії до Росії - торгове судно "Спарта-2" подолало турецьку протоку Босфор наприкінці липня. Звичайна, здавалося б, мандрівка для комерційного корабля. Утім, на його борту були не фрукти, чи горіхи, і навіть не бавовна. За даними європейської розвідки, "Спарта" перевозила військові машини.

Російська кампанія у Сирії розпочалася 2015-го року і триває дотепер. Москва використовувала розтерзану війною країну як полігон для випробування нових бойових платформ та систем озброєнь.

І водночас - накачувала проурядові війська диктатора Башара Асада зброєю. Подорож "Спарти" з сирійського портового міста Тартус до Новоросійська свідчить про намагання кремля поповнити свої військові запаси для продовження так званої "спецоперації" в Україні.

Видання Bloomberg:

Тоді як Україна отримала зброю на мільярди доларів від США та Європи, щоб захистити себе, Росія повинна покладатися на власні ресурси, щоб підтримати сили на передовій на тлі повідомлень про значні втрати. За оцінками США, десятки тисяч російських військових були вбиті або поранені, а тисячі одиниць бронетехніки знищені.

Українські військові прицільно б'ють по складах з ворожою технікою від початку війни. Та в останні тижні це явище стало мало не щоденним. Допомагають і численні курці.

Їхня шкідлива звичка на території стратегічно важливих для окупантів об'єктів - як ніколи корисна для України.

За даними видання Bloomberg, у трюмах "Спарти" було щонайменше 11 транспортних засобів. Яких саме - невідомо. Утім, рф постійно використовує торгові судна для переправлення військових вантажів Чорним морем.

Водночас турецькі правоохоронці не можуть перевіряти кожен цивільний російський корабель, який іде транзитом. Обшуки здійснюють лише за підозри в порушенні.

Втім, росія не лише повертає з інших країн своє - вона також шукає нових постачальників для оборонного сектору. Як-то Іран. З червня російська делегація приїздила туди щонайменше двічі. Начебто, щоб домовитися про купівлю безпілотників, які здатні нести високоточні ракети. Тегеран і москва офіційно цю інформацію не коментували. Проте, як передає американський телеканал CNN, росіяни вже почали вчитися керувати заморськими дронами.

Телеканал CNN:

Протягом останніх декількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу БПЛА з Ірану в Росію", - розказав CNN представник США. Високопосадовець повідомив, що розвіддані про навчання нещодавно були розсекречені.

Ще одним постачальником зброї для рф може стати Північна Корея, що має артилерійські системи пристойної якості, - повідомляє Bloomberg. А визнання незалежності так званих "лднр" Пхеньяном натякає на готовність до співпраці з москвою.

З 2014-го по 2020-й роки Росія була другим найбільшим експортером зброї у світі після Сполучених Штатів. Їй належали 20 відсотків ринку, - свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу. Нині ж топ-постачальник і сам став покупцем.

Просто подумайте, що це може означати. Це те ж саме, якби Гана імпортувала какао, чи Бразилія - каву. Але українська війна змінила світовий порядок. І яскравим прикладом є Китай. У 90-х росія була його старшим партнером. Вона експортувала до Пекіна літаки, гелікоптери, ракети. Але тепер вони помінялися ролями. У 2020-му році оборонний бюджет Китаю втричі перевищував бюджет Росії. Вони будують власні літаки, власні авіаносці та власні ракети. Багато з них можуть бути копіями, але факт лишається фактом - молодший партнер став головним у відносинах.

Китай не постачає росії нічого смертоносного: ні зброю, ні винищувачі, ні артилерію. Утім, - експортує авіаційні двигуни і електронне обладнання. І інколи цього достатньо для вбивства українців.

Це - російський безпілотник Орлан-10, збитий українськими військовими на полі бою. Апарат має мінімальні пошкодження, отож якнайкраще підходить, щоб дізнатися усе про його нутрощі.

Мобільний трекер - виробництва США, двигун - японський, а тепловізор виготовлено у Франції - після вторгнення Росії в Україну.

А ще там є компоненти з Австрії, Німеччини, Тайваню й Нідерландів. Маючи на руках серійні номери - Україна може звертатися до західних партнерів, щоб зупинити їхнє постачання.

Успіх, щоправда, не гарантований. Більшість складників - комерційні. До того ж, рф могла їх накопичити у великих об'ємах на своїх складах до санкцій, які забороняють імпортувати товари подвійного призначення.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна розібрала 27 одиниць ворожої техніки. Це зокрема крилаті ракети та системи ППО.

Там виявили 450 компонентів іноземного виробництва. Переважну більшість - зроблено в США. Про це йдеться у новому звіті Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Є можливість перекрити те, що називають "силіконовою лінією життя". Тому що, як стверджують дослідники, це можете назавжди погіршити здатність Росії вести таку війну, яку вона зараз веде в Україні. Якщо це вийде зробити, то це стане величезним полегшенням для таких країн, як Естонія, Молдова, Грузія, які побоюються, що вони можуть стати наступними в черзі за путінською агресією.

У звіті Королівського інституту стверджують, що нині росія шукає нові маршрути для забезпечення доступу до західних мікрочіпів. Багато складових продаються через дистриб'юторів в Азії, наприклад у Гонконзі.

Це і є ворота для електроніки, що потрапляє до російської армії. Та якщо західні уряди посилять експортний контроль, вдасться закрити мережу "таємних закупівель" та завадити виробництву чутливих компонентів у державах, які підтримують росію.