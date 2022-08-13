ППО знищила ворожий штурмовик і чотири БПЛА [ Редагувати ]
За минулу добу українські війська знищили чотири безпілотники типу "Орлан-10" і один штурмовик Су-25. Про це повідомляється у Facebook Об'єднаних сил.
Зазначається, що війська ППО відпрацювали на східному напрямку.
За минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних Військ ЗС України на сході України знищили 4 БПЛА типу "Орлан-10", один вночі та штурмовик Су-25.
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