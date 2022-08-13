В Одесі реалізують пілотний проєкт для вимушених переселенців. Ремонтують старі приміщення і перетворюють їх на житло. Гроші надають міжнародні партнери України. Координують процес - місцеві посадовці. Які саме будівлі облаштовують, та яка загалом ситуація з житлом для біженців у регіоні - дивіться далі.

Ірина з чоловіком та трьома дітьми переїхала до Одеси з Нової Каховки. Чотири місяці родина прожила під окупацією рашистів. Відсутність продуктів у магазинах, ліків та головне - суцільна атмосфера страху та небезпеки: все це підштовхнуло до рішення все ж таки залишити місто.

Ірина Каст, переселенка з Нової Каховки:

Морально люди все подавлены, работы нет практически у восьмидесяти процентов населения, очень частые случаи мародёрства, а обратиться за помощью не к кому.

Зараз родина мешкає в орендованій квартирі: грошей ледве вистачає на оплату, а продукти та необхідні речі надають одеські волонтери. Ірина каже: безкоштовного житла у місті знайти не вдалося.

Ірина Каст, переселенка з Нової Каховки:

Из всех знакомых, которых мы здесь нашли и общаемся, основная масса - это снимают квартиры точно так же, вторая половина - приехали сюда к родственникам.

Саме тому для розміщення переселенців в країні наразі реконструюють старі будівлі. В Одесі - пілотний проєкт реалізують в обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Ще в травні представники ООН пообіцяли знайти благодійників для проведення тут ремонту: відгукнулися швейцарська та французька компанії - і ось роботи у розпалі.

Олексій Зеленський, співробітник Координаційного гуманітарного штабу при Одеській ОВА:

Это благотворительные полностью доноры: они сами проводят все процессы закупки - штаб там нигде не участвует: наша основная задача - только всех скоординировать и в последствии проверить качество выполняемых работ.

За рахунок благодійників у будівлі вже замінили вікна та сантехніку. Попереду - шпаклювання та фарбування стін. Крім того, для кімнат та кухонь придбали ліжка, шафи, столи, пральні машини, бойлери: все, щоб життя тут було комфортним. Навіть окрему комп'ютерну кімнату облаштують.

Олег Тузла, директор КУ "Обласний центр соціально-психологічної допомоги":

Планируется сделать комнату с десятью ноутбуками, столиками под ноутбуки для того, чтобы дети, которые учатся онлайн, чтоб они могли обучатся, чтоб они могли искать себе какую-то информацию для обучения.

Роботи мають завершити до початку опалювального сезону. Розмістити на двох відремонтованих поверхах зможуть приблизно сотню переселенців. Але є умова: оселятися вони мають мінімум на один рік.

Олексій Чорний, голова Координаційного гуманітарного штабу при Одеській ОВА:

Тобто людям нададуть безкоштовно житло, але вони беруть на себе зобов'язання, що вони не виїдуть, там, через тиждень, два. Це не для тимчасового перебування - це для довготривалого перебування.

Загалом на Одещині є 17 подібних об'єктів, які можуть бути перероблені під житло для переселенців. Але поки немає коштів на це. Тож у військовій адміністрації зараз шукають донорів, які зможуть профінансувати роботи.

Олексій Чорний, голова Координаційного гуманітарного штабу при Одеській ОВА:

Як тільки будуть домовленості - ми будемо приступати до наступних об'єктів. На жаль, часу не так багато до настання холодів, тому сподіваємось, що у найближчий місяць ми вже визначимось і ще пару об'єктів запустимо.

Наразі на Одещині тільки офіційно зареєстровано дев'яносто чотири тисячі переселенців. Чиновники кажуть: не в Одесі, а в інших громадах області - у резерві зараз є десять тисяч місць для безкоштовного розміщення ВПО. Додаткову інформацію можна знайти на сайті гуманітарного штабу https://www.zhytlo.od.ua .