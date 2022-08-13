На Закарпатті не працюватиме один з КПП: що трапилось [ Редагувати ]
15 серпня пункт пропуску "Лужанка" на Закарпатті тимчасово не працюватиме. Про це повідомляється у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
Замінюватимуть серверне обладнання.
15 серпня з 02.00 у пункті пропуску "Лужанка" оформлення осіб і транспортних засобів буде тимчасово припинено.
Заміна серверного обладнання триватиме протягом 3-4 годин.
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