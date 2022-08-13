У Мар'їнці на Донеччині рашисти влаштували справжнє пекло. І в ньому досі перебувають люди, які не встигли евакуюватися. Ризикуючи власним життям, їх щоденно вивозять поліцейські. Саме про це - наш наступний сюжет.

Навколо вибухи ворожих снарядів, та вони не звертають на це уваги.

Екіпаж поліцейських "Білий янгол" продовжує евакуйовувати мирних жителів Мар'їнки на Донеччині. Рашисти зараз нещадно обстрілюють цей населений пункт.

Робота поліцейських ускладнена ще й тим, що нерідко серед людей, яких доводиться вивозити, є постраждалі від ворожих атак.

Декому екіпаж надає першу домедичну допомогу просто під час руху автомобіля.

Поліцейські закликають жителів Донеччини на лінії фронту не втрачати час і виїжджати негайно. Адже будь-яке зволікання може коштувати життя.