Українська Прем'єр-ліга опублікувала календар на наступний сезон чемпіонату з футболу. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Перший тур стартує 23 серпня.

Напередодні пройшла конференція Професійної футбольної ліги, за підсумками якої затверджено план-календар Всеукраїнських змагань українських клубів.

Ми отримали погоджений військовими, правоохоронними органами, Міністерством молоді та спорту та місцевою владою протокол безпеки проведення чемпіонату, який стане першим в історії турніром в умовах повномасштабної війни.

Календар УПЛ

Старт турніру заплановано на 23 серпня. У першому матчі донецький "Шахтар" зустрінеться з "Металістом 1925".

Перший тур

"Шахтар" - "Металіст 1925"

"Чорноморець" - "Верес"

"Колос" - "Кривбас"

"Минай" - "Львів"

"Рух" - "Металіст"

"Дніпро-1" - "Олександрія"

"Зоря" - "Ворскла"

"Інгулець" - "Динамо"

Центральний поєдинок першого кола між "Шахтарем" і "Динамо" заплановано на 15 жовтня (7-й тур). Завершиться перша частина чемпіонату 26 листопада.

Друге коло стартує 4 березня 2023 року, а матч між двома грандами відбудеться в 22-му турі, базовий день якого - 22 квітня. Фінішує турнір 3 червня 2023 року.