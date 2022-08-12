У школах Києва у 2022-2023 роках не передбачено викладання російською мовою та немає вивчення російської мови як предмета чи факультативно.

Про це йдеться у відповіді Постійної комісії з питань освіти та науки, сім'ї, молоді та спорту Київської міськради на запит громадської організації "Молодіжний клуб Джура".

Освітніми програмами закладів загальної середньої освіти міста Києва на 2022-2023 навчальний рік не передбачається викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови як предмету або факультативно.

У 2017 році в Україні було ухвалено нову редакцію закону "Про освіту" згідно з якою у школах та у вищих навчальних закладах мають поступово відмовлятися від російської мови.

У 2020 році президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про повну загальну середню освіту", який також передбачав поступову відмову від викладання іноземними мовами, у тому числі російською. За законом продовжувати навчання російською мовою могли лише учні, які розпочали навчання у школі до 2018 року.

Раніше журналісти "Інтера" підготували сюжет про дерусифікацію шкільної програми: які твори приберуть з підручників зарубіжної літератури.