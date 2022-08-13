П'яні українські дипломати влаштували ДТП у Відні - ЗМІ [ Редагувати ]
У центрі Відня поліція влаштувала погоню за автомобілем, водій якого влаштував ДТП біля ратуші. Пасажирами автомобіля, який став винуватцем аварії, начебто були високопосадові українські дипломати, повідомляє газета Kronen Zeitung.
У поліції Відня цю інформацію не підтвердили, однак зазначили, що водій автомобіля був п'яний.
Як повідомляє газета, зранку 12 серпня в машину з чотирма німецькими туристами на Віденській кільцевій дорозі врізався автомобіль. Після цього на місце події прибула поліція. Винуватець аварії спробував втекти, почалася погоня. Поліцейським вдалося зупинити автомобіль біля будівлі парламенту.
За даними джерел газети, результати алкотесту водія (видання з посиланням на очевидців повідомляє, що він помінявся місцями після аварії з одним із пасажирів) показали, що в його крові було два проміле алкоголю.
Один пасажир відмовився здавати алкотест. Якщо пасажири справді були співробітниками посольства України, то вони мають дипломатичний імунітет, що дозволить їм уникнути відповідальності.
Нагадаємо, що у липні Зеленський звільнив послів у Німеччині, Угорщині, Норвегії, Індії та Чехії.
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