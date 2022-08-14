Школярі та студенти щодня складатимуть тест на Covid-19: де запроваджено зміни [ Редагувати ]
В Шанхаї всі вчителі та школярі старших класів навчальних закладів складатимуть тести на коронавірус щодня після закінчення навчання. Про це повідомляє Reuters.
У Шанхаї з 1 вересня знову відкриються всі початкові і середні школи, дитячі садки та ясла після декількох місяців закриття через карантин COVID-19. Але в якості обов'язкової вимоги прийнята норма, згідно з якою всі учні та викладачі повинні будуть складати тест на коронавірус перед тим, як піти додому.
Муніципалітет Шанхаю раніше продовжив вимоги щотижневого тестування на COVID-19 для всього працюючого населення, а також продовжив програму безплатного тестування до кінця вересня, щоб контролювати рівень зараження в регіоні.
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