Окупанти вдарили по Миколаєву: подробиці [ Редагувати ]
Російські війська ввечері та сьогодні вночі вчергове обстріляли Миколаїв та область. Ворог бив по портовій інфраструктурі та житловим кварталам. Про це голова Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.
Вчора ввечері й сьогодні вночі обстріляно місто Миколаїв. Зафіксовані потрапляння ракет по портовій інфраструктурі та житловим кварталам. На зараз, є пошкоджені будинки і, на жаль, є постраждалі.
За її словами, під удари потрапили й населені пункти Баштанського і Миколаївського районів.
Обстріли зафіксовані у Галіцинівській, Первомайській, Широківській та Березнегуватській громадах.
Також є руйнування житлових будинків, стадіону та магазинів.
На жаль, на зараз, вже відомо про двох загиблих через нічні обстріли в населених пунктах Березнегуватської громади.
Вона додала, що станом на ранок в миколаївських лікарнях знаходяться 292 громадянина, що постраждали від атак окупантів на область. Ще 53 постраждалі отримали допомогу амбулаторно.
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