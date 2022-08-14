Очолив громаду в окупації: екс-мер Куп'янська теж виявився зрадником [ Редагувати ]
Колишній мер Куп'янська (Харківська область) Володимир Демченко підозрюється в колабораційній діяльності.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Повідомляється, що йому заочно оголосили підозру в колабораційній діяльності (ч.5 ст. 111-1 КК України). Офіс генпрокурора не називає ім'я підозрюваного, але зазначає, що він був мером Куп'янська з 2010 по 2015 рік. У цей період місто очолював саме Володимир Демченко.
За даними слідства, він добровільно перейшов на бік окупантів та очолив Петропавлівську об'єднану територіальну громаду (Куп'янський район). Досудове розслідування проводить управління СБУ в Харківській області.
по темі
Стало відомо про нові успіхи Збройних сил України, зокрема морських піхотинців та артилеристів в війні проти рф
У німецькому місті Бад-Вісзе росіянка на дитячому майданчику накинулася з лайкою на українців
російські окупанти вночі чотири рази обстріляли Дніпропетровську область
Українські посадовці змогли домовитись про додаткову фінансову допомогу для постраждалих від війни в Україні
Служба безпеки України, Збройні сили, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну заяву у зв'язку з масовим вбивством українських полонених в Оленівці