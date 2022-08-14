Щодня з Донеччини евакуюють до півтисячі людей

Російські окупанти знову намагалися захопити вільні населені пункти Луганщини. Втім, захисники України не лише стримали ворожу навалу, але й відкинули ворога від селищ Спірного і Серебрянки. Після відносно швидкого захоплення Лисичанська росіянам ніяк не вдається подолати відстань меншу за площу цього міста. Тому завдають ударів містам і селам з повітря. Зафіксовано авіаудари та вогонь зі ствольного та реактивного озброєння.

Про останні фронтові новини зі сходу України - Євген Соломін.

Как страшно. Буквально четыре месяца назад мы тут учились в этих кабинетах. Экран пострадал. Это кабинет музыки.

Це окупований Сєвєродонецьк. Інфраструктура міста росіянами знищена на 90 відсотків. Води, газу, світла немає. Окупаційна влада визначилася зі своїми діями: відновлювати місто місцевим пропонують самотужки. У Попасній ситуація гірша.

…місто майже зруйноване. І окупанти вже повідомили - відновлювати його не будуть. Люди тут живуть у підвалах. Натомість у дворах загарбники встановили "Гради" і стріляють у бік ще вільних територій Луганщини.

На чоловіків на окупованих територіях Луганщини росіяни влаштовують справжнє сафарі. Плани з мобілізації не виконуються, тому уже з понеділка долучать керівників ОСББ, які мають відкривати зачинені під'їзди та роздавати повістки.

Он глянь через дорогу и еще одного забрали. Короче, давай Серега, ну его нах** отсюда.

Через брак чоловіків у терористичній "ЛНР", сюди почали завозити росіян. У Щастя привезли чоловіків аж з москви. Ті мали будувати зруйновані росіянами об'єкти. Але їх "кинули" на гроші.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Мобілізатори-ФСБшники часто захоплюються полюваннями на чоловіків. В автобуси "пакують" усіх без розбору. "Мобілізували" і приїжджих росіян. Потім розібралися і відпустили, але на роботу наступного дня половина російських чоловіків уже не вийшла, бо "гарматним м'ясом" навряд чи хтось хоче бути.

Окупанти визнали свої втрати у Кадіївці, коли наші військові накрили базу вагнерівців на місцевому стадіоні.

Это спецотряд погиб в Стаханове. Больше 100 мальчишек.

Нині увага орків сконцентрована на Донеччині, рашисти намагаються атакувати з окупованих територій Луганщини Бахмут. Білогорівка та Верхньокам'янка і далі тримають оборону.

На Донеччині найважча ситуація в селищі Піски.

Населений пункт близько до Донецького аеропорту. І війна тут не припинялася останніх вісім років.

За даними Британської розвідки:

Російські окупанти мають намір захопити трасу M-04 - основний підхід до Донецька з заходу. Тому особливо запеклі бої нині розгорнулися за селище Піски. Врегулювання, мабуть, залишається спірним.

Генштаб визнає часткове просування тут ворога, проте селище - під українським прапором. Гарячою точкою Донбасу є і Красногорівка.

Так камера все засняла, руки трусяться, рибалка закончилась.

Тривають бої біля Первомайського, відбито чергові спроби наступу на Мар'їнку.

А кто ранений? - Дед, дед. Там и руку оторвало. - А где он? - Он! - Ой, синочек!

Озвірілі окупанти безупинно обстрілюють мирних громадян. Цілять у багатоповерхівки та приватний сектор.

Хазяїн! Пойдем! Нога пробита! Виталич! Сдай назад, он ранен еле виходит! Пойдем, сейчас завяжу тебе турникет!

Російські війська сьогодні обстріляли Слов'янськ. Цього разу минулося без жертв.

Вадим Лях, начальник Слов'янської міської військової адміністрації:

Мікрорайон "Північний" - знову обстріл. Зруйновано декілька приватних будівель. Тримаймося!

Черговий обстріл і в Краматорську. На цій вулиці половина будинків знищена чи пошкоджена.

Без жертв? - Ну собачка только погибла. Любимеца семьи вот этой. Ее ранило и она истекла кровью. А так людей - нет!

Але перед цим в тому ж Краматорську внаслідок удару "Іскандерами" по приватному сектору загинуло троє мешканців та 16 поранено.

Такое - бубух! И вот ето все сколки, все поразлеталось. Сначала была вспышка, потом, а потом взорвалося. А потом в ушах - такое: шшшш. Я не слышала, что говорила. У меня в артерию попало. Вот одна, вторая.

Руслан Осипенко, начальник Гу НПУ в Донецькій області:

Поліція документує вказаний злочин. Буде порушена кримінальна справа за статтею порушення звичаїв та правил ведення війни. І всі матеріали будуть скеровані до Служби безпеки України.

Під вогнем і Донецьк. Окупований обласний центр обстрілюють самі ж росіяни - з окупованої Макіївки.

Евакуація, і особливо з лінії фронту, проходить у вкрай важких умовах.

Хозяева! Давай виходи на евакуацію! Дед! Там ранений. Раненый хлопец. Давай, виходи.

Вивозять і тяжкохворих, та тих, хто не може самостійно пересуватися.

Коляску! Коляску забирайте!

Щодня з Донеччини евакуюють до півтисячі людей. До настання холодів - всі жителі області мають опинитися в безпечному місці.