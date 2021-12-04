В ночь на 4 декабря произошел резкий обвал рынка криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Биткойн торгуется на крупнейших биржах по $47,3 тыс., что на 16,7% ниже, чем днем ранее. Вслед за ним падают курсы и других криптовалют: Ethereum (-14,4%), Binance Coin (-13,7%), Cardano (-18%). Подрос только Tether (+0,11%).

Общая капитализация рынка криптовалют снизилась на 16% до $2 трлн.

10 ноября цена биткойна обновила исторический максимум - виртуальная валюта подорожала более чем на $3 тыс. до $69 тыс. Курс актива начал резко увеличиваться после того, как Министерство труда США заявило, что в октябре потребительские цены в стране на 6,2% выросли в годовом выражении. Это максимальное значение с ноября 1990 года, когда инфляция составила 6,3%.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.